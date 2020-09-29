الدولار الأمريكى يرتفع قبل المناظرة الرئاسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، فيما تترقب الأسواق أول مناظرة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط بوادر تقدم في محادثات تحفيز مالي أمريكي وترقب بيانات اقتصادية تشمل التضخم في ألمانيا.

وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر أمس الاثنين واستأنف المكاسب اليوم قبل مناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وسجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 بالمئة. واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.

وانخفضت أسواق الأسهم، في حين صعدت العملات عالية المخاطر فقد استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأمريكي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2 بالمئة إلى 0.70845.

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واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.16745 دولار أمريكي.

كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786.