شكرا لقرائتكم خبر عن 12,1 % زيــادة فـي القـروض الاستثمـارية متوسطة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2018/2019 ، وضمت مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 5798 جمعيــة عــام 2018 / 2019 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4310 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعى 761 جمعـيـة بنـسـبة قدرهــــا 13.1 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضى المستصـلحـة 626 جمعية بنسبة قدرهــا 10.8 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.8 ٪ من إجمـالى عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية. • القروض الاستثمارية (القصيرة،المتوسطة،الطويلـة الأجــل ). Advertisements وبلغ اجمـالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 13,8 مليـار جنيـه عام 2018/ 2019 مقابـل 14,2 مليـار جنيـه عام 2017/ 2018 بانخفاض بلغ نسبته 2,3٪ ، حيث بلغت القروض قصيـرة الأجل 6,2 مليـار جنيـه عام 2018 /2019 مقابـل 7,7 مليـار جـنيـه عــام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 19,9٪. وذلك لانخفاض قـروض الثـروة الحيـوانية بنسبة 24.8%. وبلغ إجمالي القـروض متوسـطـة الأجــل 7,0 مليـار جنيـه عـــام 2018 / 2019 مقـابــل 6,2 مليـار جـنيــه عـام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 12,1%. كمـا بلــغ إجمـالي القروض طـويلة الأجـل 691,6 مليـون جنيـه عـام 2018 / 2019 مقابل 243,2 مليون جنيـه عام 2017/ 2018 بزيادة بلغت نسبتها 184,4%، نتيجة الزيادة فى القروض الخاصة بإنشاء بساتين إستصلاح وإستزراع الأراضى وقروض الشباب والعاملين.

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