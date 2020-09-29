إن.تي.تي اليابانية تستحوذ على حصة فى وحدة دوكومو مقابل 40 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نيبون للتلجراف والهاتف (إن.تي.تي) اليابانية إنها ستنفق 4.25 تريليون ين (40 مليار دولار) لتحويل وحدتها لأنشطة للاتصالات اللاسلكية دوكومو إلى شركة خاصة، في صفقة تفتح الطريق أمام خفض الأسعار مثلما تدعو الحكومة.
وذكرت الشركة في بيان أنها ستدشن عطاء لشراء 34 بالمئة من أسهم دوكومو التي لا تملكها. وتعرض الشركة سعرا للسهم 3900 ين بعلاوة 40.5 بالمئة عن سعر الإغلاق أمس الاثنين. والعطاء هو الأكبر في اليابان على الإطلاق.
يأتي الاستحواذ في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا شركات الاتصالات اللاسلكية لخفض الأسعار حيث تأمل الحكومة أن يحفز الادخار الناتج عن ذلك إنفاق المستهلكين في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وجدد كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء اليوم هذه الدعوة قائلا إن هناك حاجة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ في خفض رسوم الهواتف المحمولة".
ولا تزال الحكومة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك بها حصة 34 بالمئة.
وقالت الشركة إنها ستمول الاستحواذ بقروض إجمالية 4.3 تريليون ين من أكبر ثلاثة بنوك يابانية وآخرين، وستكون مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية أكبر مقرض.
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