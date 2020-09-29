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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الثلاثاء 29-9-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 29-9-2020، استقرارا ملحوظا فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك مصر
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك عودة
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .
لامست الليرة التركية مستوى منخفضا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.
وبلغت الليرة مستوى منخفضا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين، والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي .
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