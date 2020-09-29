شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة توفر 60% من الطاقة المُستخدمة بمحطات معالجة الصرف الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعثة الوفد السويسرى التى تقوم بدراسة إنتاج الطاقة المتجددة من محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تُعد الزيارة الأولى للبعثة ضمن مهام إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة من محطة معالجة الصرف الصحى "تزمنت الشرقية" بمحافظة بنى سويف.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماع تناول الهدف من الدراسة، وكيفية إدارة الحمأة بشكل مستدام، واستغلالها فى إنتاج الوقود الحيوي لتشغيل المحطة، وكذا إعادة استخدام الحمأة والتخلص منها بشكل اّمن، كما تهدف الدراسة إلى زيادة إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، من خلال إعادة استخدام الحمأة وإنتاج الوقود الحيوي.

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وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن الطاقة المتجددة توفر حوالى 60 % من إجمالى الطاقة المُستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحي، موضحاً أن وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين.

وأضاف، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، لتوفير بيئة صحية للمواطن المصرى، كما تشجع مشاركة القطاع الخاص فى التشغيل والصيانة لتعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالقطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، وهناك لجنة علمية عليا للمياه من أجل دراسة جميع التكنولوجيات الجديدة التى تستخدم فى تنقية مياه الشرب، أو معالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة الاستخدام الآمن لها.