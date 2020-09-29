شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء..و"زين السعودية" توقع اتفاقية إعادة جدولة قرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.53% خاسراً 85.330 نقطة ليصل إلى مستوى 5481.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.65% خاسراً 101.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6050.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.20% خاسراً 52.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4345.47 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.64% خاسراً 72.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4369.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 242.6 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9093 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.36%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، 1.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.83%، يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.59% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 9.57%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 9.50%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية-زين السعودية، عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك بقيمة 3.85 مليار ريال سعودي (من أصل 5.9 مليار ريال سعودي والمستحقة في عام 2023) ولغاية العام 2025 بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي، وفترة سماح من سداد أصل التمويل مدتها سنتين من تاريخ إعادة التمويل، بشروط تجارية أفضل بالإضافة إلى ذلك تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي (والتي كانت 647 مليون ريال في عام 2018) ولغاية العام 2025 مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة، ولذلك سوف تقوم الشركة فقط بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة (3.85 مليار ريال سعودي) وباقي المبلغ سوف يتم سحبهخ على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة بما فيه سداد الدفعات المستحقة لوزارة المالية بداية من العام 2021.

وفي سياق آخر قالت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، إن مجموعة المدينة ستقوم بتعديل التصنيف المحاسبي للاستثمار في شركة زميلة-شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة-ليكون ضمن قائمة الاستثمارات في القيمة العادلة من خلال بيان الربح والخسارة، وعليه ستتأثر البيانات المالية للمجموعة بتحقيق خسائر بحوالي مبلغ 490 ألف دينار كويتي تقريباً.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إعلام المساهمين والسوق عن نية الشركة لشراء أسهم الخزينة من خلال بورصة البحرين، بناءً على الموافقة الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزي بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، لشراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الموافقة، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 0.365%.