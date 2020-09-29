الأسهم الأوروبية تنخفض قبل مناظرة ترامب-بايدن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع تلاشي التعافي الذي حققته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين قبل أول مناظرة رئاسية أمريكية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أكبر مكسب يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين. وتراجعت الأسهم الحساسة للنمو من بينها البنوك وشركات السيارات والسفر والترفيه بين واحد و1.4 بالمئة وقادت الاتجاه النزولي مع تجاوز الوفيات العالمية بجائحة كوفيد-19 مليون نسمة وفقا لإحصاء رويترز.

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وفيما بدت بعض علامات التقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تبني معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قبل خمسة أسابيع من الانتخابات.

ونزل سهم إير فرانس كيه.إل.إم 3.9 بالمئة بعدما خفض اتش.اس.بي.سي تصنيفه من "الاحتفاظ" إلى "خفض الوزن" في المحفظة.