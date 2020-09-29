شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنخفض قبل الإعلان عن برنامج اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامست الليرة التركية مستوى منخفضا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.
وبلغت الليرة مستوى منخفضا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي .
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