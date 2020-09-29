تراجع بورصة البحرين بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 260.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.45% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.
وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، أن أسامة حسن قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير للالتزام والمخاطر، وذلك لأسباب شخصية، اعتباراً من 8 أكتوبر.
وفي سياق منفصل أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن حصولها على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة، ولمدة 90 يوم ابتداءً من 28 سبتمبر الجاري، وتبلغ نسبة التملك الحالية 0.365%.
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