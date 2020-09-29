الاقتصاد

تراجع بورصة البحرين بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 260.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.45% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.

 

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وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، أن أسامة حسن قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير للالتزام والمخاطر، وذلك لأسباب شخصية، اعتباراً من 8 أكتوبر.

 

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن حصولها على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة، ولمدة 90 يوم ابتداءً من 28 سبتمبر الجاري، وتبلغ نسبة التملك الحالية 0.365%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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