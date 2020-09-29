شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.30 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع، مقابل 20.01 جنيه للشراء، 20.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع، 48.84 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.