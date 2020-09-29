شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة بعد تعافى أمريكى والأنظار على المناظرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في سبعة أشهر اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الأمريكية التي صعدت الليلة الماضية جراء إقبال مستثمرين على شراء الأسهم التي هوت بشدة مع تراجع حاد للبورصة في الأسبوع الماضي بينما تتجه الأنظار للمناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن.

ومحا المؤشر نيكي الخسائر المبكرة وأغلق على صعود 0.12 بالمئة إلى 23539.10 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير شباط. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.23 بالمئة إلى 1658.10 نقطة.

وفتحت الأسهم اليابانية على هبوط بعدما قالت شركة الاتصالات الكبيرة إن.تي.تي إنها تدرس التقدم بعرض لتتملك بالكامل وحدة الهاتف المحمول إن.تي.تي دوكومو وقد تصل قيمة العرض إلى حوالي أربعة تريليونات ين (38 مليار دولار).

ودفعت الصفقة المحتملة أسهم ان.تي.تي وشركات محمول منافسة للهبوط، لكن مستثمرين شرعوا في شراء أسهم شركات أخرى في قطاع الاتصالات ما ساعد في عكس اتجاه السوق بشكل عام.

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وصعد سهم إن.تي.تي دوكومو 15.78 وهو الحد اليومي المسوح به ليكون أكبر رابح على المؤشر توبكس يليه سهم كينيس كورب وزاد 3.68 بالمئة.

ونزل سهم إن.تي.تي 2.58 بالمئة نتيجة المخاوف بشان تكلفة الاستحواذ.

وهبطت أسهم شركات محمول منافسة وخسر سهم كل من كيه.دي.دي.آي وسوفت بنك كورب 4.14 بالمئة لكل منهما إذ ان عرض الشراء قد يزيد الضغط لخفض رسوم الهاتف المحمول.

وعلى المؤشر نيكي، تقدم 61 سهما في حين انخفض 160.