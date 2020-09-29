شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للبريد تحظر تداول الأموال والشيكات عبر الطرود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للبريد أنه بدءاً من اليوم يتم حظر تداول "الأموال و الشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية إجراء تنظيمي يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.
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