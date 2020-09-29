شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1879 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 704.50 جنبه.

عيار 21 سجل 822 جنيها.

عيار 24 سجل 939.50 جنيه.

الجنيه الذهب 6576 جنيها.

أوقية الذهب 1879 دولار.



يتأثر سوق الذهب عالميا بأى قرارات جديدة على المستوى الاقتصادي أو حتي السياسي، وخلال هذا الشهر كان الاقتصاد الأمريكي على موعد مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتم الإبقاء عليها.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى صفر في المائة حتى نهاية عام 2023 على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس جيروم باول عقب اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بالمجلس والذي استمر على مدى اليومين الماضيين. وتصدر الخبر عناوين الصحف الاقتصادية العالمية.

ورغم أن هذا القرار كان من المفترض أن يدعم سوق الذهب ويزيد الطلب عليها، لكن ما حدث أن الدولار شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما عزز شهية المستثمرين على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب مما خفض سعره.

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وتطرق برنامج أسواق المذاع على تلفزيون الخليج 365، إلي مناقشة مستقبل أسعار الذهب عالميا ومحليا، إذ تكشف مؤشرات السوق أن الذهب لن يبقي منخفا لكنه سيشهد ارتفاع بحلول نهاية العام الحالي.

وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة من أول أغسطس حتى الان، انخفاض كبير بلغت قيمته 100 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب من 2025 دولار إلى 1860 دولار، وهبط الذهب في مصر من 920 جنيها إلى ما بين 816 إلى 820 جنيها بسوق الصاغة.

وبلغ سعر الذهب ذروته فى مصر يوم 5 أغسطس 2020، مسجلا 920 جنيها للجرام وهو أقصى سعر سجله الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى للسوق المصرى، وذلك بعد أن بلغت الأوقية 2025 دولار وهو رقم قياسى سجله الذهب لأول مرة عالميا.

وبشأن أسباب ارتفاع الذهب خلال عام 2020، فإن مراقبون أكدوا أن تدنى تجارة الفائدة يدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم فى الذهب كملاذ آمن، وهو ما يزيد الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفى دولار للمرة الأولى فى التاريخ أغسطس الماضى، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدنى وآمال فى مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.