شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة تكرر اختبار الدعم– تحليل - 29-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر القهوة متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ انجذابه مؤخرا نحو الدعم المحوري الممتد نحو 107.90, ثبات الدعم الحالي يدعم ترجيحنا الصاعد والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 114.00 وصولا نحو 119.00 نظرا لتشكيله لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.
أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الهابط بتمركزه ضمن محاور القناة الهابطة من جديد وليدعونا ذلك لترجيح تشكيله لتداولات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 104.60 و 98.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 107.80 و 114.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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