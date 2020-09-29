شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال هابط– تحليل -29-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الهابط حتى تداولات هذه اللحظة نظرا لتذبذبه بشكل سلبي دون الحاجز المستقر عند 3.0200, حاليا وبتذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, نتوقع تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بتجديد تشكيله للتداولات السلبية ليستهدف من خلالها مستوى 2.8800 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0200 و 2.8800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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