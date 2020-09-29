شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.59 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.34.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%.

كما أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.1% في آب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 81.8$ مليار مقابل 79.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، وقبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عبر الأقمار الصناعية في المؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2020.

كما تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر عن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.0 مقابل 84.8 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سيشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الاعتبارات المستقبلية لمرونة سوق الخزانة" في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سيشارك في حلقة نقاش افتراضية حول التنظيم المالي في ندوة تستضيفها كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وصولاً إلى حديث أخر لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في حدث افتراضي يستضيفه المجلس الاستشاري للسياسات في مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري، وأيضا مشاركة أخرى لعضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوارلز في حلقة نقاش افتراضية في الاستقرار المالي في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة ماريلاند.