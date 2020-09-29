شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في عشرة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية موضحة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1670، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1666، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1684، بينما حقق الأدنى له عند 1.1661.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% دون تغير القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.5% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 81.8$ مليار مقابل 79.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، وقبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عبر الأقمار الصناعية في المؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2020.

كما تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر عن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.0 مقابل 84.8 في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سيشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الاعتبارات المستقبلية لمرونة سوق الخزانة" في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سيشارك في حلقة نقاش افتراضية حول التنظيم المالي في ندوة تستضيفها كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وصولاً إلى حديث أخر لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في حدث افتراضي يستضيفه المجلس الاستشاري للسياسات في مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري، وأيضا مشاركة أخرى لعضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوارلز في حلقة نقاش افتراضية في الاستقرار المالي في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة ماريلاند.