شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.47% لتتداول حالياً عند 878.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 882.53$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 94.22 مقارنة بالافتتاحية عند 94.21.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 81.8$ مليار مقابل 79.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.0 مقابل ما قيمته 84.8 في آب/أغسطس الماضي.