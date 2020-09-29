شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء ووسط تقييم المستثمرين لفرص اعتماد المزيد من التحفيز في مواجهة تفشي موجه ثانية لفيروس كورونا.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%.

كما أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.1% في آب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.79% ليربح 13.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,648.79، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 77.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,433.82.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.37% ليربح 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 4,599.01، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 14.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,231.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.33% ليخسر 76.73 نقطة ويصل إلى المستوى 23,399.32، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.70% ليخسر 16.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,324.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.44% ليخسر 51.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,750.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 1.79 نقطة ويصل إلى المستوى 5,954.10.