شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست تتخارج من أحد الأصول المدارة من أمازون في أسكتلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو إنفست عن إنهاء عملية تخارج من أحد الأصول المدارة لصالح العملاء، وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا بالمملكة المتحدة.

وحقّق الاستثمار في العقار عائداً إجمالياً بنسبة 27.9% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.08%، شاملاً العوائد النقدية بنسبة 6.5% سنوياً والتي تم توزيعها على العملاء بشكل ربع سنوي، في حين من المتوقع توزيع المبلغ الناتج من عملية التخارج على العملاء على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحسب صحيفة الرأي.

ويُعد العقار أكبر مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون، ويتمتع بموقع مثالي في دنفرملين باسكتلندا ويتم توظيف فيه ما يقرب من 2100 موظف، ويمثل حجم الأعمال نحو 38 % من 143 مليون طرد يتم توزيعها في اسكتلندا من قبلها سنوياً.

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