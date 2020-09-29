شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست تتخارج من أحد الأصول المدارة من أمازون في أسكتلندا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو إنفست عن إنهاء عملية تخارج من أحد الأصول المدارة لصالح العملاء، وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا بالمملكة المتحدة.
وحقّق الاستثمار في العقار عائداً إجمالياً بنسبة 27.9% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.08%، شاملاً العوائد النقدية بنسبة 6.5% سنوياً والتي تم توزيعها على العملاء بشكل ربع سنوي، في حين من المتوقع توزيع المبلغ الناتج من عملية التخارج على العملاء على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحسب صحيفة الرأي.
ويُعد العقار أكبر مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون، ويتمتع بموقع مثالي في دنفرملين باسكتلندا ويتم توظيف فيه ما يقرب من 2100 موظف، ويمثل حجم الأعمال نحو 38 % من 143 مليون طرد يتم توزيعها في اسكتلندا من قبلها سنوياً.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أنها غيَّرت تصنيف الشركات ذات الغرض الخاص نتيجة لفقدان السيطرة بعد انخفاض نسبة الملكية إلى 44.34%، وهو ما ترتب عليه إعادة تصنيف الاستثمار إلى أصل غير متداول محتفظ به لغرض البيع.
وانتهت، الشركة يناير الماضي، من عملية الاندماج من الناحية القانونية والعمليات ونظم المعلومات مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبال).
ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الكيان الجديد بعد عملية الاندماج 13.7 مليار دولار من خلال صناديق ومحافظ في فئات أصول مختلفة منها الأسهم المدرجة وغير المدرجة والعقار وغيرها المنتشرة في الكويت وأسواق المنطقة والعالم.
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