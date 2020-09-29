شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية السياحي السعودي: نهدف من الاتفاقيات مع "السعودي الفرنسي" و"الرياض" لخلق مليون وظيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بالسعودية قصي الفاخري، إن اتفاقياتهم مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض" تصب في دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعم الناتج القومي ورفعه من 3 إلى 10% وتوظيف ما يقارب المليون في 2030.

وأكد أن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية، تهدف لإثراء تجربة السائح بدعم المستثمرين والقطاع الخاص لاسيما في اللوجستيات ووكالات السفر والسياحة، بحسب موقع قناة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن صندوق التنمية السياحي السعودي أبرم أمس الإثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وستنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع، وهو ركيزة رئيسية لإستراتيجية الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.

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والصندوق، الذي تأسس في يونيو باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، جزء من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

يشار إلى أن مجموعة سيرا القابضة أعلنت أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن بعض المشاريع ستتضمن مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي.

وبحسب البيان، ستتعاون المجموعة مع صندوق التنمية السياحية من أجل تمويل تطوير مشروع فنادق ذات خدمة كاملة مصنفة من الفئة المتوسطة في عدة مدن في المملكة تشمل الرياض وجدة والباحة وأبها والطائف والجوف وحائل والعلا.