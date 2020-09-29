شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة السعودية.. وزراء طاقة "العشرين" يقرون إجراءات لاستقرار أسواق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة السعودية إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة، مؤكدين التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على كوفيد-19.

وكان وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين قد اختتموا اجتماعهم تحت رئاسة المملكة ببيان تضمن المصادقة على نهج ومنصة الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج متكامل وشامل وعملي لإدارة الانبعاثات، بالإضافة إلى أمن الطاقة واستقرار الأسواق، بحسب "رويترز".

وأكد وزراء طاقة مجموعة العشرين أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.

Advertisements

وكانت السعودية قد لعبت دورا محوريا في استقرار أسواق النفط هذا العام من خلال حث المجموعة على دعم اتفاقية خفض الإمدادات النفطية، إلى جانب دور المملكة في هيكلة اتفاقية أوبك بلاس الأخيرة والتي نجم عنها تخفيضات قياسية.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن القلق بشأن الطلب العالمي لا يزال يضغط على الأسعار.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من أن يؤدي تعرض بعض الدول حول العالم لفرض قيود الإغلاق مرة أخرى، ومن ثم تضرر الطلب على السلع.

لكن العمل يجري على قدم وساق من أجل تطوير لقاحات فعالة وآمنة للوقاية من فيروس كورونا الذي توفي على أثره أكثر من مليون شخص حول العالم بينما أصيب به ما يقرب من 33.5 مليون حالة.