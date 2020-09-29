شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. المكرونة يبدأ من 60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 28-9-2020 استقرارًا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وسجل البلطى المزارع "2" ما بين 16 – 19 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل مابين 20 - 23 جنيهًا، وسجل البلطى الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيهًا.
واستقر سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، وسجل السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها.
واستقرت أسعار البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.
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