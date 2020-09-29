الدولار مقابل الفرنك يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً من مناطق 0.9305، ليتجه السعر نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.9192 قبل العودة للارتفاع من جديد، يرافقه ظهور إشارات تشبع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 0.9305 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9396، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9190 والمقاومة 0.9305
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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