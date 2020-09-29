الدولار الأسترالي يزحف نحو الأعلى – تحليل - 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية هادئة منذ يوم أمس ليختبر مستوى 0.7085، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مناطق 0.7190 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم فرص استئناف الانخفاض المتوقع، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تشترط الثبات دون 0.7085، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6964.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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