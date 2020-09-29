شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل جيد يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 43.00، وارتد هبوطاً متأثراً بقوة هذا المستوى، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يجمع مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح اختراق المستوى المذكور أعلاه لفتح الطريق أمام التوجه نحو 43.84 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 42.17.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.14 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد