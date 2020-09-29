شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمقاومة النطاق الجانبي عند 40.58 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى النطاق الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية بين المقاومة المذكورة والدعم 39.34، ويحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 41.69، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاختبار مناطق 38.80 ثم 38.10 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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