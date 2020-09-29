شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 23.60، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط ليحاول التماسك دونه، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، والتي تبدأ أهدافها الرئيسية باختبار مستوى 22.13.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 23.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 25.06 وقد تمتد لمحاولة العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط