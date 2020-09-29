شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1877.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ليتجه نحو اختبار مستوى 1901.80 بشكل رئيسي، وقد يمتد لاختبار الدعم الأفقي المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 1911.00.
من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1877.00 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1860.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1911.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 29-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.