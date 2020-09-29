الاقتصاد

الذهب يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1877.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ليتجه نحو اختبار مستوى 1901.80 بشكل رئيسي، وقد يمتد لاختبار الدعم الأفقي المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 1911.00.

 

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1877.00 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1911.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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