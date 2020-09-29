شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق مستوى 1.3362، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يعني بأن اختراق 1.3395 سيشكّل حافز إيجابي سيدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي بدأت الشهر الحالي.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية تبدأ عند 1.3500 وتمتد إلى 1.3612، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1.3362 ثم 1.3325 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3325 والمقاومة 1.3470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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