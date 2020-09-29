شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر التأكيد – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار مقابل الين عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 105.20 والمقاومة 105.60، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 103.65، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح تحقيق مكاسب إضافية تستهدف مستوى 106.44 قبل تحديد مصير الاتجاه قصير الأمد التالي بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.70 والمقاومة 106.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير