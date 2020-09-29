شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.2815 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج نتوقع أن يدفع السعر لاختبار مستوى 1.3000 كهدف إيجابي رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2815 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.2705.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2750 والمقاومة 1.2930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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