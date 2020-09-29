شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1670 بعد الارتفاع الهادئ الذي شهده يوم أمس، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة على المدى اللحظي، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1.1540، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1720 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1580 والمقاومة 1.1720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط