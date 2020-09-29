شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 28-9- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 28-9- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى، وهى كالتالي:

ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ816 جنيها

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين، ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 816 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار صباحا 4 جنيهات.

"تحديث الصناعة" يبحث مع الغرف السودانية التعاون المشترك

استقبل الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وفد سوداني من اتحاد الغرف الصناعية السودانية، والمكون من نائب رئيس أمين الاتحاد، ونائب أمين المال، ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.62% بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.

مصر تشارك في منصة "ازدهار أفريقيا" لتعزيز التواصل بين القادة الأفارقة

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تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منصة "ازدهار أفريقيا" الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تحت شعار "مستقبل أفريقيا والتواصل".

وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بالتليفون الأرضي إلى 9.86 مليون

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة عدد مشتركي التليفون الأرضي إلى 9.86 مليون اشتراك بنهاية مايو 2020، مقارنة بنحو 9.53 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2020 ونحو 8.56 مليون اشتراك في يونيو 2019، فيما وصلت إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 25.02 مليون خط بنهاية مايو 2020.

إضاءة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر احتفالا باليوم العالمى للسياحة

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معبد الكرنك بالتنسيق مع محافظة الأقصر ضمن احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بحضور كبار الشخصيات الهامة والعامة.

وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه.

وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.381%، وبلغ أعلى سعر 14.42%، وأقل سعر 14.24%.