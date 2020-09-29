شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى يؤكد انكماش اقتصاد البلاد سينكمش بأقل من 4.5% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الروسى اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذى توقعه فى يوليو.
وانزلق الاقتصاد الروسى المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط فى أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى الروسى يؤكد انكماش اقتصاد البلاد سينكمش بأقل من 4.5% فى 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.