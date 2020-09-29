شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تكشف تحسن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة إلى 814 نقطة بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 780 نقطة بنهاية ابريل 2020 و 947 نقطة بنهاية مايو 2019 وذلك بمعدل نمو شهري 34% و سنوى - 133%.

ووفقا للتقرير يتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، خمس شركات وهم: راية لخدمات الاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الفورية، المصرية لخدمات الأقمار الصناعية "نايل سات"، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للاتصالات.

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وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي 15.2% وذلك بناتج محلي بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالي الذي يسبقه، بنسبة مساهمة فى النتاج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 8% خلال ثلاث سنوات.