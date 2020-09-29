شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على الديزل يزيد صادرات بهارات بتروليوم الهندية من البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير التسويق في شركة بهارات بتروليوم الهندية للتكرير إن الشركة ستواصل توريد البنزين خلال الشهور القليلة المقبلة مع تضرر عمليات معالجة الخام لديها بسبب تراجع الطلب على الديزل الذى يمثل ما بين 40% و45% من منتجاتها.

وأبلغ أ.ك سينج مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع للمساهمين أن بهارات بتروليوم تشغل المصافى بنسبة 80% من طاقتها في المتوسط. وأضاف أن مصافى الشركة مصممة لإنتاج 2.5 طن من الديزل لكل طن يتم إنتاجه من البنزين.

وتابع قائلا "إذا ارتفع الطلب على الديزل فإننا لن نكون مطالبين بتوريد البنزين لأننها سنعالج حينئذ المزيد من الخام... الديزل يقيد إنتاجية الخام... (البنزين) تقريبا عند مستوى ما قبل الجائحة. الديزل متأخر".

وتعافى الطلب على البنزين فى الهند في سبتمبر مع وصوله إلى مستويات العام الماضى بسبب ارتفاع مبيعات السيارات الشهر الماضى واعتماد السائقين على سياراتهم الخاصة في التنقل في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لكن تباطؤ النشاط الاقتصادى عطًل تعافى استهلاك الديزل الذي تستخدمه السيارات التجارية بشكل كبير. وقال سينج إن الطلب على الديزل انخفض هذا الشهر بما يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمئة عن مستوياته قبل عام.

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وعبر عن أمله في تعافى مبيعات الديزل بالهند الشهر المقبل أثناء موسم المهرجانات.

وقال المدير المالي في شركة بهارات بتروليوم، التي تهدف الحكومة الاتحادية لخصختها في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار، إن الشركة تجري محادثات لشراء حصة شركة النفط العمانية في مشروعهما المشترك (بهارات عمان للمصافي) التي تشغل مصفاة في وسط الهند.

وأضاف ن. فيجاياجوبال "عبَّر الجانب العماني عن اهتمامه ببيع حصته في بهارات عمان للمصافي. بدأنا للتو حوارا معهم... الطرفان كلاهما لهما مصلحة في ذلك".