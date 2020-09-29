شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدفقات الاستثمار إلى الداخل لـ4.9 مليار دولار بالربع الثانى من 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت التدفقات الاستثمارية للداخل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثانى من العام المالى 2019/2020، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة التدفقات نحو 4.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالى المناظر 2018/2019، بزيادة بلغت مليون دولار.



ارتفاع الدفقات للداخل

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 2.6 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى 19/20، مقابل 2.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى المناظر 18/19، بينما بلغ صافة التدفقات للخارج 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 773.8 مليون دولار، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصرى، حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بقيمة 5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى الى الزيادة فى صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 3.2 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إلى 1.2 مليار دولار ليصبح 9.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 8 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالى التدفق للخارج بقيمة 387.9 مليون دولار ليصبح 4.2 مليار دولار، مقابل 3.8 مليارًا.