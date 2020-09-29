شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا والهند يتصدران قائمة المستوردين من مصر العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، قائمة بأهم الدول التى صدرت إليها مصر وكذلك التى استوردت منها بنهاية عام 2019، وجاء فى صدارة الدول إيطاليا، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.7 مليار دولار بنهاية عام 2019، مقابل 2.1 مليار دولار عام 2018.

وجاءت الهند فى المركز الثانى وفقا لبيانات اللمحة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.5 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.1 مليار دولار فى العام الماضى 2018، يليها جاءت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمتها 2.2 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.7 مليار دولار فى عام 2018، وأخيرا الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية وبلغت قيمتها 1.7 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018.

وفى المقابل، تصدرت الصين قائمة الدول التى تستورد منها مصر، بواقع 12 مليار دولار عام 2019، مقابل 11.6 مليار دولار عام 2018، يليها الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمتها 5.1 مليار دولار عام 2019، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2018، وفى المركز الثالث تأتى الواردات المصرية من ألمانيا وبلغت قيمتها 4.3 مليار دولار عام 2019، مقابل 4.2 مليار دولار، وأخيرا الواردات المصرية من روسيا بقيمة 3.6 مليار دولار عام 2019، مقابل 5 مليار دولار عام 2018.