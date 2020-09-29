شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفو جراف.. تعرف على عدد وحدات الإسكان الاجتماعى بنهاية عام 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انفو جراف حول تطور عدد الوحدات السكنية التى تمت بنهاية العام المالي 2018/2019، وذلك بما يشمل القطاعين العام والخاص.



انفوجراف عدد الوحدات السكنية

ورصد الانفو جراف الوارد في اللمحة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يونيو الماضى، أن عدد الوحدات الاقتصادية تصدر الوحدات التي تم بناؤها خلال العام المذكور، بواقع 151 ألف و650 وحدة سكنية، يليها وحدات الإسكان المتوسط بعدد 87 ألف و910 وحدة سكنية.

وفي المركز الثالث جاءت الوحدات فوق المتوسط بواقع 32 ألف و978 وحدة سكنية، وأخيرا جاءت وحدات الإسكان الفاخر بعدد 8 آلاف و743 وحدة سكنية.