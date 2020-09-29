شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية السياحى السعودى يوقع اتفاقية لمشاريع بقيمة 42.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن صندوق التنمية السياحي السعودي وقًع اليوم الاثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية. تصل قيمة المشارع المخطط انشائها إلى 160 مليار ريال (42.66 مليار دولار) فى المملكة.

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