شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 28-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الملتقى العربي للاستثمارات، الألومنيوم العربية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للزيوت والصابون، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، رواد السياحة-رواد، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، النساجون الشرقيون للسجاد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر لصناعة الكيماويات، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر للفنادق.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 440.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.65%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 667.2 ألف جنيه، 6.3 مليون جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.177 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 20.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 26.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

Advertisements

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.178 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.54%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.02%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 55.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 15.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.