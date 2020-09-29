الاقتصاد

مسئولة أمريكية ترى البنك المركزى الأمريكى بعيدا عن تحقيق أهدافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطى الاتحادى فى كليفلاند اليوم الاثنين إنه على الرغم من التحسينات التى حدثت مؤخرا فى سوق العمل والاقتصاد فإن البنك المركزى الأمريكى ما زال بعيدا عن تحقيق أهدافه للتضخم والتوظيف.

وأبلغت ميستر الصجفيين أن الاقتصاد الأمريكى قد ينهي العام عند معدل للبطالة بين 7 بالمئة و8 بالمئة وتضخم فوق واحد بالمئة، لكنه سيظل أقل كثيرا من المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المئة.

وقالت "لذلك يمكنني أن أقول إنه ما زال بعيدا عن هدفينا كليهما... لكل من التوظيف والتضخم".

 

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