"القابضة للتشييد " تعين مجلس إدارة جديد لشركة المقاولات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، عن تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم ، إحدى الشركات التابعة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة .
وأضاف هشام أبو العطا ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " سيتم تعيين رئيس مجلس أدارة غير متفرغ بجانب تعيين رئيس تنفيذى للشركة وعضو منتدب، موضحا أنه سيتم تعيين عضو منتدب فني ، بجانب العضو المالي الذي تم تعيينه علاوة على تعيين ممثل العمال فى مجلس الادارة ، مشيرا الى أنه تم تسوية تسوية ملف ديون شركة المقاولات المصرية مع عدد من البنوك ، بجانب تسوية ملف مديونية التأمينات الاجتماعية ، مما يساهم في مساعدة الشركة على التحرك في الطريق الصحيح .
أشار رئيس القابضة للتشييد ، أن القابضة تقف مع الشركة بهدف استعادة نشاطها مع السعى لانهاء كافة المشروعات المتعثرة والمتأخر تنفيذها ، لافتا أن تعليمات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقتضي سرعة انجاز كافة المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق خاصة الصرف الصحي والمياه لتقديم خدماتها للمواطنين بمختلف المحافظات .
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