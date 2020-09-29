شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يصعد أكثر من 1% على أمل إتفاق تجارى بين بريطانيا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترليني أكثر من 1% اليوم الاثنين بدعم من آمال بأن بريطانيا قد تتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبى بحلول أكتوبر أو على الأقل تتفادى خروجا خشنا من التكتل.
وأطلق الاتحاد الأوروبى وبريطانيا أسبوع حاسما من المحادثات اليوم الاثنين لكنهما حذرا من إن اتفاقا ما زال بعيدا بعض الشىء.
وقفز الاسترلينى 1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.2863 دولار بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل فى وقت سابق أعلى مستوى له فى أسبوع عند 1.2930 دولار.
وارتفع 0.7% أمام العملة الأوروبية إلى 90.61 بنس لليورو بعد أن سجل ذروة 20 يوما عند 90.26 بنس.
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