شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نحرص على تنفيذ توجهات الدولة وضمان مساندة ودعم العمالة المتضررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا؛ والتخفيف عنهم بمد المنحة ثلاثة أشهر أخرى، فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

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ولفتت هالة السعيد إلى تحديث قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالعمالة المتضررة مع الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه القاعدة فى معرفة المهارات المتوفرة لديهم، وبالتالى تساعد فى تحديد من فى حاجة إلى وظيفة أو تدريب، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وجهات أخرى، مؤكدة أن تلك القاعدة هى أهم استثمار فى الوقت الحالى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الازدواجية فى الصرف، ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.

يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة فى تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة فى المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التى تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلى وغيرهم فى هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التى يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال فى حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.