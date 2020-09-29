شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسى يهوى إلى 79 مقابل الدولار و92 أمام اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوى الروبل الروسى اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى فى حوالي 6 أشهر أمام الدولار الأمريكى وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وهو ما يهدد تعافى أسعار النفط ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 1.2% أمام الدولار عند 79.13 بعد أن سجل فى وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ 2 أبريل.

وهبطت العملة الروسية 1.6% مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير 2016.