شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين البريد وبنك أبو ظبي الأول لتنظيم الخدمات المالية وارساء قاعدة الشمول المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع بنك "أبو ظبي الأول مصر" في مجال تنظيم الخدمات المالية وارساء قاعدة الشمول المالي وذلك في إطار تطوير العلاقاتالاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك العاملة في مصر حيث ان بنك "أبو ظبي الأول مصر" يعد من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي وهو الامر الذي يعبر عن ثقة الجهاز المصرفي وحرصه على التعاون مع الهيئة القومية للبريد، كأحد أهم وأكبر الكيانات الاقتصادية في مصر بدورها المحوري في تنظيم الخدمات المالية وارساء قاعدة الشمول المالي.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبرفروع البريد المصري التي تصل الى 4000 فرع منتشرة في جميع انحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" عبر شبكة التحويلات الالكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر،كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمة التحصيل والاخطار من صرف المستحقات المالية لعملاء البنك عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري وكذلك تحصيل مستحقات الافراد التى تمتد الى تحصيل أقساط التسهيلات و مدفوعات البطاقات الائتمانية وذلك من خلال اتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.

وأوضح رئيس البريد أن توقيع البروتوكول يأتى تضامناً معجهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي ودعماً لتوجهها في اتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء مشيراً الى ان خدمة المشروعات الصغيرة التى ستقدمها الهيئة بموجب هذا البروتوكول تعد من أهم الخدمات التى تؤكد على تواجد الهيئة بشكل إيجابي وفعّال من أجل نشر وتسويق الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تسهم بشكل كبير فى رفع الاقتصاد القومى والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن.

من جانبه صرح محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر ان توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك أبو ظبي الأول مصر فيما يتعلق بزيادة المنافذ التي يمكن من خلالها أن يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات كما أن من أبرز نتائج التعاون الاستراتيجي والحيوي ما بين بنك أبو ظبي الأول مصر والهيئة القومية للبريد هو دعم خدمات تحويل الأموال من خارج مصر وتعزيز انتشار خدمات المحفظة الذكية.

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وأشار الي ان خدمات تحويل الأموال من خارج مصر تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة وتيسر للمصريين العاملين بالخارج القيام بالتحويل مباشرة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر والذي سوف يقوم بدوره بإرسالها إلى الهيئة القومية للبريد للقيام بصرفها إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال فروعها المختلفة مما يساهم في انتشار أوسع لمنافذ صرف تلك الحوالات.

وفيما يتعلق بخدمات المحفظة الذكية Smart Wallet أوضح محمد عباس أن تقديم تلك الخدمة عن طريق فروع البريد سيساهم في انتشار هذا النوع من الخدمات والحلول البنكية المبتكرة عن طريق الهاتف المحمول والتي بدورها تحقق تحولاًجذريا في وسائل الدفع التقليدية مما يدعم التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الأموال النقدية وزيادة قاعدة عملاء البنوك، بما يعزز تحقيق الشمول المالي بالمجتمع المصري.

وأضاف عباس فايد أن تحقيق الشمول المالى بمفهومه الواسع يتطلب تعاون وتضافر كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك شركات الإتصالات والمقدمة للخدمة الإلكترونية وإستخدام إمكانياتهم المجمعة دون الفرديه و الإستغلال الأمثل لإستثماراتهم لسرعة الوصول لكل شرائح المجتمع و توفير متطلباتهم المالية والخدمية ومن ثم زيادة حجم الإقتصاد الرسمي ودمج كافة فئات المجتمع بداخله.