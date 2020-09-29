شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالسوق المحلى والكيلو يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسواق اللحوم البدى اليوم الاثنين 28-9-2020 استقرارا حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها بينما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وسجلت اللحوم الكندوز110-130، فيما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو.

Advertisements

يذكر أن حجم الواردات المصرية من أبرز السلع والمنتجات المدرجة ضمن اختصاص الشركة الجديدة،بين مصر والسودان وفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على النحو التالي:

بلغت واردات مصر من الابقار الحية 26 مليون و99 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 7 ملايين و858 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 18 مليون و241 ألف دولار.

بلغت واردات مصر من اللحوم 126 مليون و464 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 167 مليون و639 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 41 مليون و175 ألف دولار.