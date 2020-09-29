شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ816 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين، ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 816 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار صباحا 4 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 699.40 جنيه.

عيار 21 : 816 جنيها.

عيار 24 : 932.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6528 جنيها.

السعر العالمي : 1864 دولار.

وجري تداول الدولار قرب ذروة شهرين مقابل سلة من العملات يوم الاثنين فيما استمرت الشكوك حيال التعافي الاقتصادي قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وساهم تعافي الأسهم الأمريكية الجمعة الماضية في الحد من صعود الدولار الذي يعد ملاذا آمنا لكن مؤشرات على تباطؤ تعاف وليد من الجائحة والضبابية السياسية أبقت على حذر المستثمرين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530 وكان قد سجل أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل.

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وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 105.36 ين، وسجل اليورو 1.1626 دولار بعدما هبط إلى 1.16125 دولار يوم الجمعة وهو أقل مستوى في شهرين. وسجل الجنيه الاسترليني 1.2797 مرتفعا من أقل مستوى في شهرين الذي بلغه يوم الأربعاء عند 1.2676 دولار.

ويتطلع المستثمرون الآن لأول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال كيوسوكي سوزوكي مدير الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال ”قليلون من سيحاولون المراهنة على نتيجة الانتخابات. سينتظرون على الأقل حتى المناظرة التلفزيونية غدا“.

وفي أماكن أخرى، انخفضت الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6 بالمئة إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8000 مقابل الدولار.

ويتسبب هبوط الدولار أو ارتفاعه بالتأثير على أسعار الذهب بوصفه الملاذ الآمن أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، كما يتأثر الذهب بتراجع أو ارتفاع الأسهم.